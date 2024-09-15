タレントの上沼恵美子が１５日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。?主役辞退?を勧められた木村拓哉に同情した。番組では１９９３年のヒットドラマ「あすなろ白書」（フジテレビ系）で木村と共演した筒井道隆の発言を紹介。先月２７日に放送された「ぽかぽか」（同）にゲスト出演した筒井は、木村に対し「主演じゃなくて…。?２番手?とかやるとまた視点が変わるから、なんか楽しいと思いますよ」と助言したとい