フィギュアスケート男子で五輪２連覇を果たしたプロスケーター・羽生結弦（２９）らが出演する「能登半島復興支援チャリティー演技会」が１５日、１月の能登半島地震で大きな被害を受けた石川県で行われた。当演技会は羽生、２０１２年世界選手権銅メダルの鈴木明子氏、１５年世界選手権銀メダルの宮原知子氏、１４年四大陸選手権覇者の無良崇人氏、能登高校の書道部、和太鼓チーム「輪島・和太鼓虎之介」が出演し、映像で配