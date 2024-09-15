子どもが思春期になると、問題行動を起こしたり親との関係が変化したり、さまざまな課題に直面します。そんな思春期特有の問題のなかには、体の不調としてサインが現れることも！ 今回は筆者のママ友R子さんから聞いた中学生の息子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 参観日に爆睡する息子 息子の中学校の参観日での出来事です。 数学の授業中、クラスメイトが集中して先生の話を聞いているなかで……。 なん