小豆島を訪れたイギリスの旅行会社スタッフ 海外からの観光客を増やそうと、日本航空と四国ツーリズム創造機構が、イギリスの旅行会社を香川県の小豆島に招いて観光地を案内しました。14日、小豆島を訪れたのは、イギリスの３つの旅行会社のスタッフです。 スタッフらは、小豆島で唯一の酒蔵、小豆島酒造で酒を作る工程を聞いたあと、酒や粕汁などを味わいました。 日本航空と四国ツーリズム創造機構は、