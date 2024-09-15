◆ラグビー▽アサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ２０２４日本４９―２７サモア（１５日、秩父宮ラグビー場）準決勝が行われ、世界ランキング１４位の日本が同１３位のサモアを４９―２７で下して決勝進出。１９年大会以来の優勝へ王手をかけた。１万４８９３人の大観衆が熱狂した。２１日の決勝は大阪・花園ラグビー場で同１０位のフィジーに挑む。日本は前半６分、敵陣２２メートル付近からＦＢ李承信