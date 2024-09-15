ロックバンド「L'Arc〜en〜Ciel」のHYDE（55）が15日放送のFMヨコハマ「JALpresentsFLYINGHEART」（日曜後12・00）に出演。「絵描きになるのが夢だった」という昔の夢の話題でパーソナリティーを務める米米CLUBのボーカル・石井竜也（64）と意気投合した。好きな音楽を語る中で、HYDEが「もともとは僕、絵描きになりたかった」と告白すると、石井も「僕と同じだ」と同調。HYDEは「でも色弱で。デザイン学校通ってたんで