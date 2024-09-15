来年シリーズ10周年を迎えるアニメ『響け！ユーフォニアム』の10th Anniversary Eventが、2025年3月15日と16日、パシフィコ横浜国立大ホールで開催されることが決定した。【動画】泣ける…3年間の名場面が続々！公開された結果発表時の名シーン映像『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズ。今年4月から7月まで放送されたTVアニメ第3期で最終章を迎え、美しく色鮮やかな映像や楽