◆秋季高校野球富山県大会▽２回戦桜井５−４富山商＝延長１０回タイブレーク＝（１５日・県営富山）秋季富山県大会の２回戦が行われ、今夏の甲子園に出場した富山商は、延長１０回タイブレークの末、４−５で桜井にサヨナラ負けを喫した。甲子園メンバーとは大きく入れ替わり、１年生５人がスタメン入り。背番号１を背負う石田羽来（２年）が先発したが、５回途中に降板し、３失点を記録。１−４の６回には１安打、２四死球