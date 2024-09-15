「第２１回サントリーカップ」（１５日、平和島）平和島は約５年半ぶりの参戦となる高田明（３９）＝佐賀・１０７期・Ａ２＝だが、１５日の初日７Ｒでは６コースから１着の活躍。１周２Ｍの差しで値千金の白星を獲得した。レース後は「久しぶり過ぎてどういう水面か分からないから怖かった」と苦笑い。それでも、「外コースは好きだし、外仕様に調整して乗れました」とイメージ通りの走りに納得の表情を見せた。１６日の２日