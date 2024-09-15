◇東京六大学野球秋季リーグ戦第1週第2日早大12―1東大（2024年9月15日神宮）連覇を狙う早大が東大に連勝し勝ち点1を挙げた。この日は小宮山悟監督の59回目の誕生日。「朝からいい試合をして監督の誕生日を祝おうと言っていました」と印出太一主将（4年＝中京大中京）が言う通り、吉納翼（4年＝東邦）が2試合連続の3号2ラン、印出は走者一掃の二塁打、先発宮城誇南（2年＝浦和学院）は6回までノーヒットとそれぞれが勝利