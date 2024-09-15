【AFP＝時事】米メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミ（Inter Miami）でプレーするリオネル・メッシ（Lionel Messi）が、14日に行われたフィラデルフィア・ユニオン（Philadelphia Union）とのリーグ戦で復帰し、2ゴール1アシストの活躍でチームを3-1の勝利に導いた。アルゼンチン代表のメッシは、チームが優勝した7月14日のコパ・アメリカ（2024 Copa America）決勝コロンビア戦で右足首を負傷し、そこからリーグ