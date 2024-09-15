11月3日にデビューから25年を迎える人気グループ「嵐」が15日、公式HPで、特設サイト「MY BEST ARASHI」を開設するなど六つの記念企画を一挙発表した。なにわ男子大西流星「好きな番組ある？」笑いのツボを探るモテテクを提案ファンと25周年を楽しむための企画で、特設サイト「MY BEST ARASHI」では、デビュー曲「A・RA・SHI」からこれまでにリリースしてきた計423曲の中から、ファンがオリジナルのテーマでベスト5を選曲する企画