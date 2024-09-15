「2024年サイバーセキュリティ産業人材発展報告」が11日に発表された。報告によると、サイバーセキュリティ人材が不足しているものの、中小企業がデジタル化へのモデル転換の段階に次々と突入しているため、サイバーセキュリティ業務が成長期に差し掛かり、サイバーセキュリティ人材の需要がさらに高まっている。中央テレビニュースが報じた。 報告によると、中国のサイバーセキュリティ人材育成は現在加速しており、今年6月の時点