「ローズＳ・Ｇ２」（１５日、中京）川田騎乗の２番人気のクイーンズウォーク（牝３歳、栗東・中内田）が２月のデイリー杯クイーンＣに続く２度目の重賞制覇を果たし、秋華賞トライアルを制した。道中は中団好位をじっくり進み、直線で一気に外を突き抜けた。２着にチェレスタ、３着にセキトバイーストが入り、上位３頭が秋華賞（１０月１３日・京都）への優先出走権を獲得した。勝ちタイムは１分５９秒９。３連単は１９万６３