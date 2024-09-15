優勝インタビュー後、万歳する岩崎亜久竜＝札幌GC輪厚ANAオープン最終日（15日・北海道札幌GC輪厚＝7066ヤード、パー72）第50回の記念大会は3位から出た岩崎亜久竜が1イーグル、6バーディー、1ダブルボギーの66と伸ばし、通算20アンダーの268で、昨年の日本オープン選手権以来となる通算2勝目を挙げた。賞金3千万円を獲得した。前日首位の永野竜太郎は71にとどまり、68で回った金子駆大とともに2打差の2位だった。今平周吾、大