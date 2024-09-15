「巨人−中日」（１５日、東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手が体調不良のためこの日のベンチ入りメンバーから外れた。球団が発表した。試合前練習には現れなかった。坂本は前日１４日のヤクルト戦まで５試合連続でスタメン出場。１０〜１２日の広島との首位攻防３連戦では３戦連続マルチ安打をマークしてチームの勝利に貢献していた。