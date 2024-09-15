お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」のりんたろー。が１４日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。「新しい地図」（稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾）が３人そろって初の音楽番組出演を果たしたことに触れた。３人は１４日放送の「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ（日本テレビ）」に出演。スタジオに集結した１５０人のファンを前に、草なぎと香取のユニット曲「眩しい未来」、稲垣のソロ曲「ＳＥＡＳＯＮＳ」を披露。パラスポーツ応援チャリティ