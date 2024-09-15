９月１５日の中山１１Ｒ・ラジオ日本賞（３歳上オープン、ダート１８００メートル＝１４頭立て）は、横山和生騎手が騎乗したアウトレンジ（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）が勝利。単勝４・２倍の１番人気に応えた。勝ちタイムは１分５２秒２（良）。スタートから押していきハナを奪取。向こう正面でまくってきた馬の番手に収まったが、４角で再び先頭に立つと迫るブレイクフォースを半馬身差しのいだ。オープン２