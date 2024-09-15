この先2週間の道内は、短い周期で天気が変わり、1週目の前半は夏日となる日もある見込みです。しかし、19日から20日に降る雨の後は急激に気温が下がり、晴れていても最高気温が20℃に届かないという所も多くなるでしょう。長く続いた残暑も終わり、秋の気配が強まってきそうです。1週目19日〜20日の雨で空気一変明日16日は高気圧に覆われて、道内各地で晴れる見込みです。最高気温は平年並みか高めで、過ごしやすい陽気となるで