元NMB48のタレント渋谷凪咲（28）が、15日放送のTBS系「ニッポンの未来を占うNEWSショーキャスター渋谷凪咲と5人の解説者」（後3・00）に出演し、交際相手に求める条件について語った。渋谷がニュースキャスターに初挑戦し、5人の識者らが日本や世界の抱える問題を解説していく番組。最初のテーマに掲げられたのは、日本やアジア諸国が抱える少子化問題や、それに伴う経済の問題だった。番組では20代後半の男性の平均年収と