[9.15 J3第28節](愛鷹)※18:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 55 武者大夢DF 3 安在達弥DF 13 附木雄也DF 22 篠崎輝和DF 88 濱託巳MF 7 持井響太MF 18 菅井拓也MF 21 森夢真FW 8 鈴木拳士郎FW 23 津久井匠海FW 27 和田育控えGK 50 渡辺健太DF 36 中村勇太MF 10 佐藤尚輝MF 40 沼田航征MF 44 柳町魁耀FW 19 齋藤学FW 20 川又堅碁監督中山雅史[FC大阪]先発GK 1 永井建成DF 2 美馬和也DF 6 舘野俊