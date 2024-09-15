高校野球ブラバン応援研究家の梅津有希子氏が15日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。今夏の甲子園を沸かせた大社（島根）の応援について語った。SNS上で「うますぎる」と話題になった、アルプススタンドの応援のトランペット。梅津氏は「私も現地にいたんですけど、これはただ者ではないなと」演奏者に話を聞いたところ、大社の吹奏楽部OBだった。「プロとして活躍されてたトランペッターの方なん