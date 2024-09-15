15日午後1時40分に110番通報があったもので、警察によると、群馬県みなかみ町を流れる湯檜曽川が増水し、レジャー中の男女30人が赤沢橋付近の中州に取り残された。救助されるなどして、現在は、取り残されている人はいないという。