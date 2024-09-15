「嵐」の公式「Ｘ」（旧ツイッター）が１５日に更新され、２５周年記念企画に関する告知を行った。この日は「今年１１月３日にデビューから２５年を迎える嵐ですが、ファンの皆様に周年をお楽しみいただくための、いくつかの企画を準備しておりますので、お知らせいたします」と報告。２５周年特設サイトがオープンすることや「ＡＲＡＳＨＩＦＩＬＭＣＯＮＣＥＲＴＴＯＵＲ２０２４−２０２５」と題した嵐ファンクラブ