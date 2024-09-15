巨人は１５日、坂本勇人内野手が体調不良で同日の中日戦（東京ドーム）でベンチを外れる見込みであることを公表した。試合前練習はグラウンドに姿を見せなかった。１０日の広島戦（東京ドーム）で決勝の６号ソロを放つなど直近５試合は２１打数７安打、打率３割３分３厘。４年ぶりのＶ奪回へ打線をけん引していた。