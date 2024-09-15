NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。日本ハムは河野竜生投手を1軍に昇格させました。今季5年目の左腕は、今季チームトップの48試合に登板。1勝4敗、防御率2.31、31ホールドはリーグトップです。勝ちパターンとしてチームを引っ張ってきましたが、8月は10試合で防御率6.14の成績。9月1日に登録を抹消。半月ぶりに1軍へ戻ってきました。またこの日、敵地での楽天戦は降雨のため試合前に中止となっています。