8月30日、Snow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』(TBS系)が、快挙を達成した。【写真】大ブームの予感！ 岩本照が大ハマりする、甘〜い「お餅系ドリンク」「タイで開催された『バンコク日本博』で、タイと日本の架け橋となったとして、特別賞を受賞しました。このイベントで日本のテレビ番組が表彰されるのは初めてのことです」(スポーツ紙記者、以下同)メンバーの向井康二がタイ人の母を持つことなどから、2023年