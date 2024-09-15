自民党総裁選は27日に投開票され、10月1日にも新首相が選ばれます。9人の候補者たちは焦点の政策・課題について何を語ったか。以下のリンクから紹介します。（随時更新）【過去最多9人立候補者の顔ぶれ】?政治とカネ?経済・財政・原発?解雇規制など雇用政策?夫婦別姓など家族観?外交・安全保障