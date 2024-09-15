過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2023年4月27日記事は取材時の状況）＊＊＊東京商工リサーチが2023年4月に行なった調査によると、「正社員不足」と回答した企業は、66.5％にも及んだという。企業は人材の確保と退職率の悪化を防ぐため、残業の削減や年間休日の増加など、福利厚生を充実させている。給与や休日が同じラインである場合、福利厚生で職場を選ぶこともあるだろう。それと近