NOMELON NOLEMONが、TVアニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱』第1クールエンディングテーマ「水光接天」のCDを10月16日にリリースする。 （関連：NOMELON NOLEMONが作り出した新たな“ルール”バンドスタイルを軸にしたLINE CUBE SHIBUYAでの自由なステージ） 本楽曲は、同アニメの世界観を投影し、後悔や挫折を繰り返しながらも強い決意を持つ主人公の心情を綴っている。CDは期