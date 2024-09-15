15日午前6時ごろ、神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮で「男性が流鏑馬の練習中に落馬した」と119番があった。男性は茨城県守谷市の会社員（29）で、鎌倉署によると頭を打っており、意識不明の重体という。署によると、鶴岡八幡宮は例大祭の期間中で、男性は16日の「流鏑馬神事」に向け練習中だった。鶴岡八幡宮は神事の中止を発表した。鶴岡八幡宮によると、神事は源頼朝が1187年に始めたとされる。