歌手・タレントの松本伊代（59）が15日、自身のインスタグラムを更新。「この夏のいくつかの思い出」として、夫でタレントのヒロミ（59）との2ショットなどを公開した。【写真あり】松本伊代、夫・ヒロミとの“仲良しショット”公開松本は「9月も半ばになりましたが、まだまだ暑いですね。昨日も暑かったですね！昨日の飯能市でのコンサートも、暖かいお客さま！一緒の時間を過ごせて楽しかったです！色々な意味で熱かったです