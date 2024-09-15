【AFP＝時事】ボクシング、3団体統一世界スーパーミドル級タイトルマッチが14日、米ネバダ州ラスベガス（Las Vegas）で行われ、カネロ（Canelo）ことサウル・アルバレス（Saul Alvarez、メキシコ）が判定3-0でエドガー・ベルランガ（Edgar Berlanga、プエルトリコ）を下し、王座防衛を果たした。アルバレスはここまで無敗のベルランガを試合を通じて苦しめると、3回にはダウンを奪取。9回には終了間際に強烈な右パンチで相手をぐ