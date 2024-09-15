西武公式YouTubeが森香澄さんの食レポ＆始球式の密着動画を公開“勝利の女神”の密着動画が話題を呼んでいる。フリーアナウンサーの森香澄さんが、13日にベルーナドームに来場。球団公式YouTubeが「セレモニアルピッチと食レポに密着！」と題した動画を公開すると「日本でいちばん可愛い29歳」「笑顔がステキすぎ」と見とれるファンが続出した。森さんはまず、球場自慢のクラフトピザを食レポ。「塩味がちょうどいいのと、サクサ