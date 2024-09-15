疲れた日は、癒やされたい…。誰もがそう思うことでしょう。ある日、にい子(ni_co_days)さんの夫・Kさんがぼーっとした様子で動画を見ていました。その内容は犬や猫が出てきたり、小動物が出てきたりするかわいらしい動画。そんな夫の様子を察し、マッサージをしてあげるやさしいにい子さん。言葉はなくとも通じ合っているすてきな夫婦の姿をどうぞ。 @ni_co_days @ni_co_days @ni_co_days