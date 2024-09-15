◆セ・リーグ【出場選手登録】▽広島常広羽也斗投手▽ＤｅＮＡ京山将弥投手▽中日涌井秀章投手【同抹消】▽ＤｅＮＡ石田裕太郎投手、大和内野手▽ヤクルト高橋奎二投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽オリックス比嘉幹貴投手、佐藤一磨投手▽ソフトバンク大津亮介投手▽楽天吉川雄大投手▽西武金子侑司外野手▽日本ハム河野竜生投手【同抹消】▽オリックスカスティーヨ投