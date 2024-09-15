警察や軍関係、暴力団組織などの内部事情に詳しい人物、通称・ブラックテリア氏が、関係者の証言から得た驚くべき真実を明かすシリーズ。今回は、世界的にヒットしているNetflixのドラマ『地面師たち』を視聴した元地面師が指摘する、現実の地面師との違いについて。【写真】地面師たちが暗躍した実際の”事件現場”の写真＊＊＊「『地面師たち』、面白かった。人を殺しすぎだがね」と、かつて自身が地面師として暗躍した