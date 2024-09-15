この間、デイのみんなに「お別れを告げてきてしまった」という、かぞくのかたち@育児漫画(@pokotaro0301)さんの祖父。かわいらしい悩みに一同和んだあと、改めてひ孫の存在に感謝することに…。『おじいちゃんが突然85歳の誕生日で死ぬと言い出した話』第6話をごらんください。 ©pokotaro0301 ©pokotaro0301 ©pokotaro0301 ©pokotaro0301 ©pokotaro03