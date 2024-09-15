自民党総裁選は27日に投開票され、10月1日にも新首相が選ばれます。9人の候補者たちは主な政策や課題についてどのように語っているのでしょうか。（随時更新）【写真まとめ】各候補者が揮毫した書夫婦別姓など家族観高市早苗経済安全保障担当相「私はまず今、婚姻によって氏が変わることで不自由を感じておられる方がいるのなら、その不自由を解消したいと思い、自分で法案を書いた。婚姻前の氏の通称使用に関する法案だ。私が