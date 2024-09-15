自民党総裁選は27日に投開票され、10月1日にも新首相が選ばれます。9人の候補者たちは主な政策や課題についてどのように語っているのでしょうか。（随時更新）【写真まとめ】各候補者が揮毫した書解雇規制など雇用政策高市早苗経済安全保障担当相「労働供給制約が厳しくなってきている中で、むしろ私がやりたいのは、在職老齢年金制度の廃止だったり、年収の壁の見直しだったり、働く意欲をそがない制度への見直しだ」（9月13