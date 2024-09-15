自民党総裁選は27日に投開票され、10月1日にも新首相が選ばれます。9人の候補者たちは主な政策や課題についてどのように語っているのでしょうか。（随時更新）【写真まとめ】各候補者が揮毫した書経済・財政・原発高市早苗経済安全保障担当相「金融緩和はもう少し我慢をして続けるべきだ。若い方々が家を買いにくくなったり、生産性を上げるための投資を企業が戸惑うことになってはいけない。まだ低金利を続けるべきだと考えて