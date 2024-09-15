プロゲーマーのくらら、ぶゅりる、wickesy、らいふがーどが15日、大阪市のインテックス大阪で開催2日目を迎えた小籔千豊主宰のフェス「KOYABU SONIC 2024」（16日まで）に出演した。小籔が人気ゲーム「フォートナイト」にドハマりしていることから、「ただただフォートナイトが広まってほしい」と会場内にフォートナイトエリアを設定。くららは「小籔さんのイベントに呼ばれるのは名誉。フォートナイトのオフラインイベントとかも