台風13号が奄美地方を通過した15日、九州地方は最高気温が35℃を超える猛暑日地点が続出した。気象庁が観測した全国の最高気温ランキングでも上位を軒並み九州が占めた。同日午後3時20分現在、最高気温が高かった順に福岡県朝倉市38.2℃（午後0時38分）熊本県甲佐町37.9℃（午後0時22分）佐賀県白石町37.7℃（午後1時38分）福岡県太宰府市37.7℃（午後1時16分）長崎県佐世保市37.5℃（午後1時19分）島根県益田市37.5℃（午後2