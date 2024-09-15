◇出場選手登録【広島】常広羽也斗投手【DeNA】京山将弥投手【中日】涌井秀章投手【オリックス】比嘉幹貴投手、佐藤一磨投手【ソフトバンク】大津亮介投手【楽天】吉川雄大投手（感染症特例代替選手）【西武】金子侑司外野手（引退選手・特例登録）【日本ハム】河野竜生投手◇同抹消【DeNA】石田裕太郎投手、大和内野手【ヤクルト】高橋奎二投手【オリックス】カスティーヨ投手、鈴木博志投手【ソフトバンク】田浦文丸投手【楽