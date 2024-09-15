永島まなみ騎手（２１）＝栗東・高橋康＝が、１５日の中京１０Ｒで１２番人気の伏兵ペイシャフラワーを勝利に導き、今年のＪＲＡ２８勝目、同通算１０６勝目をマークした。前日に引き続き、自厩舎の馬での勝利。馬券は単勝３９７０円、３連複１１万５０９０円、３連単６７万３０５０円の大波乱となった。レースは好発を決めると、積極的にハナへ。道中はリズム良く自分のペースで進めると、直線で一気に加速。最後まで脚色は衰