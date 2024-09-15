岩手県大槌町で11日午後9時ごろ、元自衛官、斉藤歩叶さん（21）が生後1カ月の長男を抱いて歩いていたところ、ツキノワグマ3頭に遭遇した。【写真】クマが突進してきた場面を現場で再現。「こんな感じで蹴りました」半年前に夫の出身地の大槌町に移り住んだばかり。クマを見たのは生まれて初めてだった。すると、うち1頭が突進してきた。元自衛官でも、クマの倒し方は学んでいない。どうしたらいいかわからない。「この子