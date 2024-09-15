奄美大島では14日夜から15日未明にかけて台風13号が直撃した影響で、被害が相次いでいます。 気象台によりますと、奄美大島では14日夜から15日未明にかけて台風13号の暴風域に入り、奄美市では14日午後9時前に32.4メートルの最大瞬間風速を観測しました。 奄美大島では強風による被害が相次いでいます。 自治体や消防によりますと、奄美市住用町戸玉で14日午後10時ごろ、「住宅の屋根が飛ばされた」と住人から市に連絡が