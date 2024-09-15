秦始皇帝陵の彩色兵馬俑を間近に鑑賞中国・西安市 【新華社西安9月15日】中国陝西省西安市の秦始皇帝兵馬俑（へいばよう）は今年、最初の発掘から50年を迎えた。秦始皇帝陵博物院で8日に始まった「千古一帝の地下王国−秦始皇陵考古発見展」は、230点（組）の展示品を通じて秦始皇陵の姿と内容、価値を全方位的、多角的に紹介している。展示された多くの兵馬俑はいずれも彩色の保存状態が良く、戦袍が紫色に着色された紫袍