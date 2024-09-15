株式会社ispaceは2024年9月12日、同社の月面探査プログラム「HAKUTO-R」ミッション2の月着陸船打ち上げを早ければ2024年12月にも実施すると発表しました。ispaceは2022年12月に月着陸船の打ち上げが行われたHAKUTO-Rミッション1で日本初・民間企業初の月面軟着陸を目指したものの、ミッションの計画段階で生じた着陸地点の変更にともなうソフトウェアの問題によって推定高度に誤差が生じ、2023年4月26日に試みられた着陸は失敗に終