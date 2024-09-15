◆東京新大学秋季リーグ戦第２週第２日▽創価大２―０流通経大（１５日・越谷市民）流通経大は完封負けで勝ち点を落としたものの、２年生右腕・服部弘太郎（滋賀学園）が“ノーヒットツーラン”の珍記録をマークした。チームのスピードガンで自己最速タイの１４５キロを計測した直球と２種類のスプリットを軸に、９回無安打で４四球（うち１個は申告故意四球）１死球、２失点（自責０）。１７８センチ右腕は「スプリットは